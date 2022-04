Lennart Käämer: see pole ainult Putini, vaid Vene maailma sõda. Putini hulluks nimetamisega teeme vea

Kujutage ette, et kohtute oma saksa sõbra, äripartneri või kolleegiga ja ta avab teile oma seisukoha: jah, ma mõistan küll täielikult hukka Saksamaa 1939. aasta kallaletungi Poolale, aga Hitler oli juhina in Ordnung, okei. See on mõeldamatu, eks. Sellise mõttegi eest annaks sakslane instinktist vastu hambaid. On muidugi need üksikud teised, aga nad istuvad ka oma vaadete pärast vangis. Nagu viib üpris kindlasti kohtu alla, kui mõista küll hukka nii Hitler kui sõda, aga hakata (avalikult) õigustama Heydrichit või Rosenbergi.

Ometi leidub siin Eestiski terve hulk venelasi, kes võtavad “neutraalse” positsiooni Ukrainas toimuva suhtes, väites: “Ma ei taha sõda ja roimasid, aga samas ma pole vastu Putinile.”