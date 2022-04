Lavakunstikool plaanib lavastaja- ja dramaturgiõppe põhjalikult ümber korraldada

Eesti muusika- ja teatriakadeemias (EMTA), TÜ Viljandi kultuuriakadeemias (TÜ VKA) ja Eesti kunstiakadeemias (EKA) arendatakse õppekavu. Hiljuti toimunud seminaril tõsteti esile lavastajate ja dramaturgide õppe läbinute ebaühtlast taset ning märgiti, et õppekavad on liialt näitlejakesksed. Nüüd korraldataksegi lavastaja- ja dramaturgiõpet põhjalikult ümber.

EMTA lavakunsti osakonna peakoordinaator Mart Koldits selgitas, et nii lavastaja- kui ka dramaturgiõpe on endiselt tihedalt näitlejaõppega põimitud, kuid üldoskusi õpetatakse varasemast rohkem ja erialaainete mahtu on suurendatud. Näiteks kui seni oli lavastajatudengitel näitlejakursuste läbimise kõrval ainult üks lavastajatöö erialatund nädalas, siis nüüd toimub see iga päev. „Lavastajatöö arsenalis on peale tööle näitlejaga veel teisigi suuri teemasid: töö algmaterjaliga, töö kunstnikuga, töö teatriga – kuidas juhtida ja hallata protsesse, interpreteerimisoskus jne,” loetles Koldits.

Ta tõdes, et nõuded ja ootused lavastajale on varasemaga võrreldes märkimisväärselt kasvanud.