ARVUSTUS | Zelenskõi „esimene presidendiaeg” pani ukrainlased häbi tundma

Jah, praeguse Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga peaosas „Rahva teenrist” võib otsida ning leida palju prohvetlikku ja halvaendelist. Kasvõi näiteks Venemaa esimese tsaari Ivan Julma raev ja vägivald, kui Zelenskõi kehastatav Ukraina presidendi tegelaskuju Vassili Petrovitš Holoborodko teatab, et Ukraina valib „omaenda tee”. Aga sarnaseid endeid võib otsida ja leida ka paljudest teistest seriaalidest. On ju „Simpsoneidki” peetud prohvetlikuks sarjaks nii Donald Trumpi presidentuuri kui ka näiteks koroonaviiruse leviku ette ennustamisel. Seega tuleks „Rahva teenrit” vaadata tajuga, et see oli mõeldud omasse aega - esimene hooaeg linastus juba 2016. aastal.

Toona oli Ukraina samuti raskes seisus: Ida-Ukrainas vältas mitmendat aastat sõda ning riik maadles paljude siseprobleemide, sealhulgas sügavalt juurdunud korruptsiooniga. Just viimane ongi peamine raskus, mis sarja vaatajal kogu aeg sügavalt kuklas istub. Veelgi nähtavamalt ja raskemalt istub see aga sarja peategelase, enda ja kõigi teiste üllatuseks järsku presidendiks saanud ajalooõpetaja Vassili Holoborodko (Volodõmõr Zelenskõi) õlgadel.