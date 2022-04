Arkadi Popov: Ukraina arstid ravivad ka haavatud Vene sõdureid. Meie, meedikud, oleme patsientide jaoks

COVID-i aja superkangelane Arkadi Popov on 2020. aasta lõpust ümber korraldanud enda juhitavat Lääne-Tallinna keskhaiglat samal ajal endiselt koroonale valu andes. Enne kui senine kriis pole läbigi saanud, on juba uus kukil: Ukraina sõda puudutab sügavalt ka meid. Peale kõige muu on pingeliseks muutunud ka inimsuhted, näiteks haiglas klaaritakse poliitilisi erimeelsusi. Seetõttu on Popovi kohustuste hulka tekkinud ka rahutuvi missioon.

Kui paljud Ukraina põgenikud on kasutanud pakutavat terviseauditi võimalust?Meil on võimalused loodud, lisaks pakume vältimatu hambaravi teenust, võtame arvele rasedaid. Läbivaatusele registreerutakse vähe, inimesed pole huvitatud. Eestisse jõuab palju viljakas eas naisi koos lastega. Nad on suhteliselt heas tervislikus seisundis inimesed, kel on praegu palju suuremaid probleeme: kust leida elupaik ja hakkama saada, mure kodumaale jäänute pärast. Nad on suures stressis ega mõtle, et läheks igaks juhuks profülaktilisse tervisekontrolli. Ukrainast pole meile jõudnud haavatud inimesi. Aga oleme selleks valmis.

Ukraina on meist märksa väiksema vaktsineeritusega riik. Kui suur probleem võib sellest tekkida? Ega näiteks leetrid meid ründa?See oleks juba juhtunud, needsamad leetrid levivad väga kiiresti, nii et see võimaliku nakatumise asi pole nii hull. Vähesem vaktsineeritus nõuab kahtlemata suuremat selgitamist ja aega. Me ei tea, kui paljud põgenikud jäävad Eestisse, kui kaua see õudne sõda kestab. Kui räägime vaktsineerimisest, siis teame, kui keeruline oli Eesti rahvast vaktsineerida ja et seni on Eestis vaktsineeritus väiksem kui näiteks Lätis. Ainult hea koostöö perearstiga, selgitustöö parandab olukorda.