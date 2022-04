Jazzkaare kodustel lavadel esinevad taas mitmed džässistaarid

Jazzkaare kodukontserdid on olnud seoses viirusepuhanguga väikesel puhkusel. Kui eelmisel aastal jõudsid suvest inspireeritud festivalil muusikud koduterrassidele, siis sel aastal muutuvad kodud taas hubasteks džässiklubideks. “See on lihtsalt väga armas kontserdiformaat, kus esinejad ja publik on ühtses energiaväljas ning muusikat saab kuulata otse südamega. Nii muusikud, kodude omanikud kui ka Jazzkaare kuulajad on väga igatsenud seda taaskohtumist, mis on nüüd tõepoolest üle kahe aasta võimalik,” kommenteerib Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm festivali saadetud pressiteates. Kolm perekonda teevad Jazzkaare publikule oma kodude uksed lahti, et kostitada kuulajaid hingekosutavate kontsertidega.