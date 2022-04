PÄEVA TEEMA | Maris Lauri: Z-sümboli keelustamisest üksi ei piisa. Keegi ei taha elada Venemaa-suguses "tsivilisatsioonis"

See on sõjaline agressioon eesmärgiga hävitada üks riik ja rahvas ehk genotsiidi läbiviimine. Põhjendus? Venemaa ametlik ideoloogia (väljendatuna selgelt nt Timofei Sergeitsevi poolt RIA Novostis), mis toetub arusaamale, et mingit rahvast või keelt ei eksisteeri, kuna Venemaal on õigus otsustada selle üle, millised rahvad ja riigid on õiged ja valed, millistel on õigus eksistentsiks ja millistel mitte, sest venelased on erilised ja õiged, väljavalitud. See ei käi ainult Ukraina kohta, järgmised sihid on ju ka nimetatud: Poola, Eesti, Läti ja Leedu.

See on tavalise fašismi mõttemaailm.