KULTUURIBIIT | Kunstniku ja disaineri Urmas Lüüsi playlist

BOB LOG III – "LOOK AT THAT"

Mul on üks Texases elav kauboist sõber. Kunagi lasi ta mulle artisti Bob Log III ja ütles, et see on kõige bängerim kantri maailmas. Kuidas ma saakski vastu vaielda mehele, kes isegi duši all juukseid pestes kaabut peast ei võta. Tervitused Alex’ile.