NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: aluspesu seiklused Venemaal

„Vaadake, naised, mis poiss mulle Donbassist saatis!” kuulutab esimene ja tõstab võidukalt pea kohale roosa rinnahoidja. „Ma ütlesin ju talle kohe: mine, kullake, denatsifitseeri Ukrainat ja hävita narkomaane, aga kõik nende asjad võta endale ja too koju! Andsin talle kaks suurt seenekorvi kaasa. Ja õpetasin veel, et mida ise kanda ei jaksa, see saada postiga! Täna jõudiski pakk pärale. On ikka ilus riidetükk küll!”

„Aga see on natside ja narkomaanide oma!” ütleb teine vanaeit, kes rinnahoidjat kadeda pilguga seirab. „Mõni bandeeralane on seda ehk kandnud, saad enesele paha haiguse, Nilovna.”

„Kas sa, Fedotjevna, oled kurt või?” küsib rinnahoidja õnnelik omanik. „Sai ju selge sõnaga öeldud, et minu poiss läks Ukrainasse denatsifitseerima! Noh, ja küllap on ka see tissivest korralikult ära denatsifitseeritud, minu Dima emale rämpsu ei saada.”

„Mismoodi sa seda rinnahoidjat denatsifitseerid?” küsib Fedotjevna kahtlevalt.

„Mina siiski ei usaldaks seda riidetükki,” poriseb Fedotjevna. „Kangesti fašisti nägu on teine.”

„Aga see pole juba sinu mure! Selle jaoks on sinust targemad! President Putin – kummardan kolm korda maani suure valitseja ees – on kindlasti ukaasi välja andnud, kuidas bandeeralaste rinnahoidjaga toimida. Ega siis soldatid oma peaga mõtlema pea. Nemad täidavad käsku!”

„Ole nüüd, kullake!” sekkub kolmas eit ja naeratab õndsalt. „Kuidas saab rinnahoidja fašisti nägu olla? Fašist, olgu ta neetud, on ju sarvede ja sabaga! Ei, rinnahoidja pole milleski süüdi. Või siis need sukad – kaege, õekesed, ja imetlege!”

Ning kolmas eit tõmbab selja tagant välja kaks õhemast õhemat sukka ja lehvitab nendega justkui lipuga.

„Oh mis ilu, Afanasjevna!” kiidab Nilovna. „Mitja saatis, jah?”