USA erukindral: järgmised kolm nädalat on kriitilise tähtsusega. Vene armee ei tohi jälle jalule saada

Erukindrali sõnul on praegu Ukrainas toimuv viimane äratuskell lääneriikidele ja Venemaa naabritele. Kui Kremlil on ka edaspidi alust arvata, et lääs kardab, siis venelased Ukrainas ei peatu ja teoks võib saada kõige mustem stsenaarium, sest nende isu kasvab, hoiatab endine NATO maavägede ülemjuhataja ja USA armee juhataja Euroopas.

Kui Vene väed tungisid 24. veebruaril Ukrainasse, ennustasid lääne analüütikud, et Kiiev võetakse mõne päevaga ära. Kas Ukraina armee äge vastupanu üllatas teid?

Teadsin algusest peale, et Ukraina väed näitavad end selles sõjas heast küljest, sest olen nende armee arenguga viimase seitsme aasta jooksul väga hästi kursis olnud. Olin nende võitlusvaimus ja oskustes kindel. Küll aga pean tunnistama, et mind üllatas Ukraina elanike ja kogu ühiskonna kindlameelsus. Selles ei saanud enne sõda kindel olla ja see on mulle Ukraina puhul kõige rohkem muljet avaldanud.