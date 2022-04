Tänaseks on meile Ukrainast saabunud umbes 27 000 sõjapõgenikku. Neist ligi pool on tööealised, kes saaksid meie majandusse panustada, ning paljudel on vajalikud oskused. Kuid keelenõuete tõttu ei saa teha oma võimetele vastavat tööd.