Kui koroonapandeemia ajal peitsime oma pikaaegsed lemmikud – teksapüksid – sahtlitesse ja eelistasime kanda retuuse või dresse, siis nüüd on aeg tuua teksariie argirõivastuse hulka tagasi. Jah, vanad klassikud on taas moes. LP uuris välja, millised stiilid on praegu kõige populaarsemad.