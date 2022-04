Selge, et taoliseks suureks põgenikelaineks pole keegi kunagi lõplikult ette valmistunud. Milliste maade tegutsemist võiks aga eeskujuks tuua? Mida neilt õppida?

Ukraina sõjapõgenike arv on kasvanud väga kiiresti ja on olnud keeruline väljakutse kõigile. Kahtlematult on Poola riigina ja kodanikuühiskonnana reageerinud muljetavaldavalt kiiresti, kuid küllap saab erinevate valikute ja strateegiate asjakohasust hinnata hiljem.

Kuidas üldse tagada, et inimesed ei jää lageda taeva alla olukorras, kus lootust sissetulekut teenida enamikul lähiajal pigem ei teki, aga elamispindade omanikud tahavad ikkagi kõige minimaalsemalt enda kulude katmist?