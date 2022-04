Nõukogude Liitu küll enam pole, ent nõukogude rahvas jäi alles. Nad on kindlad, et neilt on „superriigi” staatus ebaõiglaselt röövitud ja nad tahavad seda tagasi saada. Kõik see, mis oli peidus kusagil tumedates teadvussoppides, on Putini ja tema neoimperialistliku poliitikaga valla päästetud. Need inimesed on selle edasi andnud isegi oma lastele ja lastelastele. Kui venelastest sõjavangid koju emadele helistavad, siis need võtavad seda asja kui loomulikku hinda impeeriumi taastamise eest, tõdeb Feigin.