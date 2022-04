Aga sootuks tagaplaanile on jäänud tõsiasi, et iga inimene, kaasa arvatud ka sõjapõgenikud, vajavad igapäevaselt toitu. Õnnelikud on need ukrainlased, kes saavad esmast riiklikku abi - majutuse hotellis koos toitlustusega 3 x päevas. Samas ei saa inimesed sinna jääda kuigi kauaks. Hiljemalt kuu aja pärast tuleb mujale kolida.

Nüüd on sotsiaalkindlustusamet täpsustanud veelgi, et see polegi kindel lubadus, vaid niipea, kui leitakse muud majutusvõimalused, tuleb hotellist välja kolida. See tähendab aga automaatselt ka toitlustusest ilmajäämist.