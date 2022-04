VENE MEEDIA PÄEVIK | Üha selgemaks saab, miks Vene propagandal Toomi-suguseid vaja läks

Loo üheks kangelannaks oli europarlamendi liige, keskerakondlane Yana Toom, kelle sõnutsi võttis ta regulaarselt osa telekanali Rossija propagandasaadetest seetõttu, et suhelda oma valijatega meelepärases kanalis. Sel viisil tunnistas Toom, et tema valijad on Vene propagandasisu kasutajad. Aga Toomi osalemine propagandistlik-õõnestuslikus telešõus pole muud kui vahend, millega hoida oma populaarsus nende, valdavalt venekeelsete valijate seas.

Kerkib enesestmõistetav küsimus: miks lubasid Vene propaganda juhid just nimelt Toomi tema valijate juurde?