ARVUSTUS | Kas arst võib lootusetult haigele aluseta lootust anda?

Mida arst tohib teha ja mida mitte? Kus on arstieetika piirid? Millises vahekorras on arstiteadus jumalaga? Kas suudame jääda põhimõttekindlaks meie kõigi hinges peituvate stereotüüpide (mustanahaliste, juutide, teistsuguse seksuaalse orientatsiooniga inimeste) asjus? Kas 50 000 allkirja kogunud petitsioon arsti tegevuse vastu annab õiguse tõde väänata? Kui kaugele võib tänapäeva vihkamist tulvil maailmas minna, ajades taga õigust oma arvamusega teist inimest jalge alla tallata? Teist inimest moraalselt hävitada? Sõda alustada…? Need on küll põhilised, kuid kaugeltki mitte ainukesed probleemid, millele otsitakse vastuseid Ugalas Taago Tubina uuslavastuses „Arst”.