Putinistide meeleavaldus täna Frankfurdis. Foto: AFP/Scanix

Inimkonna areng on tõesti jõudnud huvitavasse etappi: oodatakse – terved riigid ja rahvad, väiksematest kogumitest rääkimata – uue, senisest ägedama sõjategevuse puhkemist. Ehkki tänaseks Ukrainas (ja ka mujal) korda saadetu peaks üheselt ütlema, et see kõik on mõistusevastane.