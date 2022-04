Andres Sõnajalg: kui sõda algas, siis isa nuttis

Andres Sõnajalg (61) on sügisest peale suuremalt jaolt poissmeheelu elanud, sest abikaasa Siiri õpib Inglismaal kogemusnõustajaks. Tema Saaremaa kodu otse mere kaldal on vaikne, ainult kolm koerakest, üks Sõnajala enda, kaks tütre omad, teevad külaliste tulles moepärast lärmi, kuni end toas päikeselaiku külitama sätivad.

Missugusena mäletate 24. veebruari hommikut?Isa nuttis. Ta on muidu nii kõva mees, et ei nuta kunagi, aga siis ta nuttis. Minu isa on puhastverd ukrainlane. Ta on sündinud Lvivi kandis, tuli 1953 Eestisse sõjaväkke ja jäigi siia. Nii et see on minu isa maa, mille pärast praegu võideldakse. See on väga valus. Ma tunnen samamoodi nagu isa.