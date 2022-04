Kultuuriministeeriumi seisukoht on, et Vaba Lava elab üle oma võimete, nood aga sellega ei nõustu. Kellel on õigus?



Narva linnapea Katri Raiki sõnul tuleb tunnistada, et Vaba Lava on leidnud tee ainult väheste kohalike südamesse. „Viimastel teatrietendustel akadeemikutest Sahharovist ja Lotmanist on 150-kohalises saalis olnud umbes 40 inimest, kõik omavahel vähemalt nägupidi tuttavad. Just siin näengi kõige suuremat murekohta: miks see nii on? Ja mida tihedamini sellest mõtlen, seda rohkem olen veendunud, et paraku on see Narva Vaba Lava tegemata töö.”