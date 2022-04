Le Peni uus pehme taktika valmistab Macronile tugevat peavalu

Prantsusmaa presidendivalimiste kampaania üheks võtmehetkeks võib pidada seda, kui Marine le Pen tegi Dunkerque’is käies rannas pilti koos mosleminaiste rätti kandva teismelise tüdrukuga. Le Pen on lubanud keelustada mosleminaiste pearätid kogu avalikus ruumis, seejuures tänaval. Ta nimetab neid „totalitaarse ideoloogia mundriks”. Pärast seda, kui Le Pen oli hidžaabi kandva tüdrukuga koos poseerinud, teatas tema paremäärmuslikust telestaarist rivaal Éric Zemmour, et Le Pen on pehmeks läinud. Ühe analüütiku sõnul on Le Pen valinud „meisterliku” taktika. Millise? Miks tema populaarsus kasvab?