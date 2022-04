Jaak Aaviksoo: sõda tõe pärast. Venemaa tahab alistada nii inimesed kui ka faktid

Sõda käib elu ja surma peale. Sõjas tuuakse tihti tõde võidu nimel ohvriks. Nii on alati olnud. Öeldakse, et tõde on sõja esimene ohver ja räägitakse sõjaudust. Sõjaolukorras on tõeni jõudmine raske ja sageli ei selgu see ka aastaid pärast sõja lõppu.

Ometi rabab Venemaa välisministri Sergei Lavrovi Butšas ja teistes linnades Vene vägede korda saadetud veretööde nimetamine lääneliitlaste lavastuseks või nende küüniline omistamine Ukraina armeele oma ületamatu arrogantsusega. Tõde tapetakse sama moodi nagu külaelanikud. See ei saa olla võimalik!

Aga on võimalik.