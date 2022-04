Silver Bohl: Eestile oma Bayraktarid! Puhume oma drooniarendusele elu kiiresti sisse

Ukrainlaste poolt vaadatuna on hakanud üsna teravalt silma nende edu Türgi päritolu Bayraktar TB2 ründedroonide kasutamisel, millega on põhjustatud vastaspoolele märgatavaid kahjusid. Tegemist pole ülikalliste lahingumasinatega nagu seda on mõned suuremad USA droonid, vaid ka meie riigi rahakotile jõukohaste õhusõidukitega. Veel parema hinnaga saab kätte ameeriklaste SwitchBlade kamikaze droone, mille maksumus jääb sinna õhusõiduki mõttes võileivahinna ehk 7000 dollari kanti. Mis oleks aga, kui suudaksime taolisi lennuvahendeid hoopis ise ehitama hakata? Paljud ei tea, et juba praegu on Eestis paar ettevõtet, kes tegelevad maailmatasemele mehitamata õhusõidukite arendamisega, kuid tegelikult on potentsiaali veel palju enamakski.