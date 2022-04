Martin Helme välismaalaste seadusest: Eesti inimesi hakatakse vallandama, sest kõrvalt on asemele võtta Abdul või Sanja

Mida see teeb Eesti tööturule? Mida see teeb Eesti palgatasemele? Mida see teeb Eesti majanduse innovatsiooniga? Mida see teeb Eesti majanduse tootlikkuse kasvuga? Kõikides neis valdkondades allakäigule suunab! Kõikides neis! See seadus teeb Eesti elu halvemaks ja uuesti küsimus: aga miks seda vaja on? Sellepärast, et meil on olemas erakonnad, kes istuvad mõne suure mõjuka firma taskus, kes tahavad teenida raha sellega. Kui sa ei pea enam maksma tootjale 1500 või 2000 eurot, vaid saad talle maksta 800 eurot, siis keegi saab rikkamaks. Mitte Eesti töötajad, mitte Eesti maksu koguv riik, aga keegi saab rikkamaks, kõvasti rikkamaks. Need on need ettevõtted, kes on selle eelnõu taga.

Ja loomulikult, mul ei ole mingeid illusioone Reformierakonna osas. Nad on nõus kõik maha müüma: riigi, rahva, iseenda ka väikese kopika eest. Mul on tõsine etteheide Keskerakonnale, kes vähemalt aeg-ajalt teeskleb, et ta on tööinimese poolelt. Pärast selle eelnõu poolt hääletamist ei ole seda teesklust võimalik enam kellelegi tõsiselt teha.