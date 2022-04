Lauri Vahtre: Eesti kaitsetahe on tegelikult silmapaistvalt kõrge, kõik soovijad ei mahuks rindele äragi

6. aprillil käidi Eeva Esse telesaates otsekui pommuudisena välja firma Norstat uuringutulemus, mille kohaselt on „Eesti inimestest“ valmis rindele minema 11%. Seda arvu käsitleti jahmatavalt väiksena ja asuti arutlema, miks ikkagi. Saatekülalised olid väga tublid ja hakkajad naised, valmis ise sel või teisel viisil panustama (ka relva kätte võttes), kuid kummitama jäi ikkagi küsimus, miks „ainult“ 11%. Sama mure kõlas vastu ka P. Pulleritsu – A. Saarniidu artiklist Postimehes 7. aprillil. Tõsi, siin said sõna ka asja paremini tundvad inimesed, kes selgitasid, mis on numbrite sisu. Paraku jäi siitki kõlama „jahmatus“ otsekui madala kaitsetahte üle.