Märtsi teisel nädalal saabus Butšasse uus venelaste väeosa. „Need sõdurid, kes tulid pärast esimest ja teist rotatsiooni, olid nii hullud, et kiskusid inimestel korterites isegi tapeedi seinalt maha. Ma ei tea, mida nad lootsid tapeedi alt leida. Üks mu tuttav, kes oli koos minuga varjendis kinni, läks koju ja nägi, et tal on kodus mööbel puruks pekstud, asjad kapist välja loobitud. Isegi lae olid venelased ära kraapinud,” jutustab ta.

Sõdurid tundsid Butša elanike kallal vägivallatsemisest naudingut.