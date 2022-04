Kaks kindralit, kaks maailma. Süüria Lihunik läheb Ukraina Raudmehe vastu

Donbassis vastamisi minevate armeede kultuurierinevused peegelduvad ka väejuhtides. Putin hoidus „erioperatsioonile” esialgu üldjuhti nimetamast, mida vastaspoole vaatlejad on põhjendanud sooviga vältida populaarsete kindralite esilekerkimist. Ent pärast Kiievi ja Tšernihivi all kogetud lüüasaamist ja taandumist muutis Putin meelt ning nimetas operatsiooni juhtima Lõuna sõjaväeringkonna juhi armeekindral Aleksandr Dvornikovi. Vähemalt väidavad nii Ukraina ja lääne eriteenistused, kelle sõnul hakkab Aleppo Lihunikuna tuntud kindral rakendama samu meetodeid, millega paistis omal ajal silma Süüria sõjas. Praeguse sõjaga oli Dvornikov aktiivselt seotud juba enne ametikõrgendust, juhtides vägede tegevust samadel ida- ja lõunapoolsetel rindelõikudel, kuhu sõjategevus nüüd koondub.

Ukraina vägesid juhatab sõja algusest peale kindral Valeri Zalužnõi, kelle riigikaitse kõrgem juht Volodõmõr Zelenskõi nimetas ülemjuhatajaks mullu juulis. Austajad Ukraina rahvuslaste seas on hakanud teda nimetama Raudmeheks. 60-aastane Dvornikov ja 48-aastane Zalužnõi erinevad nii taustalt kui ka mõtteviisilt. Ühine on see, et mõlemad on oma süsteemis hinnatud karjääriohvitserid, kes on end kursandi ja rooduülema positsioonilt tippu töötanud.