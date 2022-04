Tõnis Palts: kas riigid peavad ikka laene tagasi maksma? Kallased teevad Eestist kaotaja

Valitsussektor ei maksa laene tagasi eurotsoonis seepärast, et see ei ole lihtsalt võimalik. Seda aktsepteerib kogu finantsmaailm kui kirjutamata kokkulepet. Valitsussektorite summaarne laenukoormus ületab eurotsooni valitsussektori eelarvete tulud vähemalt kahekordselt. Et 20 aasta jooksul kogu laen tagasi maksta, peaksid valitsused eraldama selleks makseks 10% eelarvest.