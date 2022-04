NÄDALA NÄGU | Munapühad Paunveres

„Oijah, just täpselt selline see Surm ongi – valged hambad pealuu sees irvis. Küll sa, Arno, oskad hästi Vikatimeest joonistada. Tee minu hauale ka üks selline, kui aeg sealmaal on.”

Kaua unistas Arno sellest hetkest, veeretas muna käes, silitas ühte- ja teistpidi, pidas plaani, kuidas kogu see ilu, mis tema hinges heliseb, selle koorele ära mahutada... Nii kaua soojendas teist käes, kuni muna sees keegi piiksuma hakkas. Terav nokake lõi munakoore puruks, tibu tuli välja ja jooksis minema. Selgus, et Arno oli kogemata oma peos kanapoja välja haudunud.

Sel aastal ei söandanud Arno muna pihku võttagi, vaatas eemalt ja otsustas, et jätab kõik nii, nagu on. Las olla üleni valge. Teised arvavad, et muna peal pole midagi, aga tema teab, et seal on suudlus, mille ta sinna oma huultega vajutas. Seal peal on Arno musi.