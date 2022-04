„Meile pole vaja vihjata, et kui Ukraina langeb, on Balti riigid järgmised,” märkis parlamendi liige Marko Mihkelson eesootavast Zelenskõi kõnest. Kolmapäeval meie riigikogule videopöördumise tegev Ukraina president on esinenud riburada üle maailma erinevates parlamentides. Analüüsisime tema kõnede sisu ja kogusime kokku pildiülevaate parlamendisaalidest, kus ta juba esinenud on. Mida arvavad tema kõnest meie kommunikatsioonieksperdid?