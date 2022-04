Johnson jäi enda loodud piirangute rikkumises süüdi, ent tagasi ei astu

Briti politsei määras sel nädalal üle 50 trahvi inimestele, kes osalesid riigi lukkupaneku ajal peaminister Boris Johnsoni büroos toimunud sünnipäevapeol. Trahvi pidid teiste seas maksma ka sünnipäeva tähistanud peaminister koos abikaasaga ja rahandusminister Rishi Sunak. Mõlemad poliitikud on enda valitsuse kehtestatud koroonareeglite rikkumist kuude kaupa eitanud.

Tegu on ametlikult esimese korraga, kui ametisolev peaminister jääb Briti karistusõiguse rikkumises süüdi. Johnsoni jaoks ei pruugi see aga jääda viimaseks korraks, sest praegune trahviotsus puudutab ainult 2020. aasta juunis toimunud sünnipäevapidu ning politsei uurimise all on veel 11 peaministri büroos ja residentsis toimunud pidu.

Rikkumisega kaasnevast pisikesest trahvist (50 naela ehk 60 eurot) olulisem on pikaleveninud peoskandaaliga Partygate kaasnev mainekahju. Nagu Johnson ise tunnistas, on Briti valijatel õigus oodata poliitikutelt enda kehtestatud reeglite täitmist.