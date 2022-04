Kirikuõpetaja pühade eel: sõja, surma ja traagika keskel võiks ülestõusmise rõõm olla veelgi suurem

Nõmme Rahu koguduse õpetajal Ove Sanderil on käes üks aasta kiiremaid aegu. Peale selle, et ta on üle 20 aasta teeninud oma kogudust, on ta ametis ka usuteaduste instituudi rektorina. Lihavõttepühade nädalal peetakse kirikus peaaegu iga päev teenistust või missat. Lisaks kogutakse kirikus suure hoolega toiduannetusi Ukraina pagulastele.

„Ligimese aitamise soov on igas inimeses ja kindlasti peaks see olema igal kristlasel ja kogudusel. Jeesust ei huvita, kui tulemuslikud oleme me olnud oma vaidlustes mõne õpetusliku nüansi üle, vaid küsimus on ikka, kas olen toitnud näljaseid, kas mul on olnud klaas vett januse jaoks, kas olen suutnud võõras näha omasugust. Seega küsimus, kas me oleme suutnud armastada,” ütleb Sander.