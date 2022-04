President Zelenskõi ütles täna oma inspireerivas sõnavõtus riigikogule, et Ukrainast on Venemaale küüditatud pool miljonit inimest, kolmandik Eesti rahvast. Mõistame Eestis, mida see tähendab. Meie enda fraktsiooni liige Ants Laaneots on sündinud asumisel, paminister Kaja Kallase ema küüditati kuuekuuse beebina, ka minu vanaonu viidi Siberisse. Kõigi neil vedas ja nad jõudsid Eestisse tagasi. Peame igapäevaselt pingutama, et ka kõik ukrainlased koju jõuaksid ja leiaksid uuesti oma perekonnad.