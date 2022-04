Siililegi selge, et mõlema juhtumi puhul on tegu enesetapuga. Ma olen jäigalt veendunud, et Eesti puhul on ajateenistus kõige parem lahendus kaitsevõimekuse alustalana. Küll aga ma olen riigis sügavalt pettunud, et kaitseväe arstliku komisjoni psühholoogiline kontroll on pehmelt öeldes pealiskaudne.