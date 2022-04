VAATA FILMI | Noorte dokumentaalfilm "Sellest saab meie suvi"

Karit, Doris, Joonas ja Fred on tavalised eesti noored. Nad on lõpetamas 12. klassi ja astumas samme iseseisvuse suunas. Võimalusi on palju ja valikute tegemine vahel päris keeruline. Olukord Eestis ja maailmas seab erinevaid väljakutseid, ühiskonnas on palju lõhesid ning koroona ainult võimendab neid. Kõige selle sees tuleb aga jääda nooreks ja hoida olemise rõõmu.

See on film on võimalustest ja valikutest, hirmudest ja üksindusest, vabadusest ja armastusest. See on ühe põlvkonna lugu, film suureks kasvamisest tänases Eestis.

Film on jätkuks 12 aastat tagasi tehtud dokumentaalfilmide “Aeg on siin”, milles jälgisime Kariti, Dorise, Fredi ja Joonase esimest kooliaastat.

Filmis üles astuva Karit Tuusula Mölderi sõnul oli filmis osalemine kui videopäevik tema mõttemaailmast ja tegudest 20-aastasena. „Huvitav on juba tagasi vaadata ja mõelda, milline inimene ma olin,“ lisab ta.

Logi sisse ja vaata filmi.