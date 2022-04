KULTUURIBIIT | Kitarrist Kalle Pilli playlist

Oma muusikavaliku kohta ütleb Kalle Pilli nii:

Pat Metheny -The Truth Will Always Be

Pat Metheny on olnud minu suur lemmik ja eeskuju alates gümnaasiumi ajast ning lugusid, mida välja tuua, oleks mitme playlisti jagu. Aga just selle loo tõttu ma avastasin Pat Metheny. Mäletan, kuidas minu kitarriõpetaja Marek Talts seda mulle tunnis lasi ja olin kohe müüdud. Igakord seda lugu kuulates tekib eufooria: esiteks siis, kui kõlab soolotrummi esimene löök ning teiseks siis, kui algab täiesti eepiline kitarrisoolo ja selle pick-up.

Jacob Collier - In The Real Early Morning

Kuigi lugu räägib varajasest hommikust, meeldib seda lugu mulle just väga hilistel õhtutundidel kuulata, tavaliselt pärast kuskilt esinemiselt tagasi sõites. Ehtne näide sellest, kuidas paus kannab ja on sama palju muusika, kui noodid.

Matthew Stevens - Woodwork

Matthew Stevensi avastasin Otsakooli viimasel kursusel, kui otsisin omale lugusid, mida eksamil mängida. Imelise saundiga kitarrist, kellel on minu silmis väga eriline helikeel ja fraasid. Selle loo juures meeldib mulle väga selle laulev meloodia ja harmoonia, mis tahab koguaeg ringiratast edasi minna ning lõppu sellele panna ei tahakski.

Bon Iver - Perth

Mõned aastad tagasi reisin väga palju ansambliga Kirke Karja Quartet. Liiga sageli olid lennud väga vara, aga isegi kui ma olin surmani väsinud, oli raske lennukis magada. Mingil hetkel ma avastasin, et see album teeb mind alati rahulikuks ja ma jään selle taustal isegi lennukis magama. Soovitan proovida!

Bob Reynolds - Holocene

Tegelikult lugu eelnevalt nimetatud Bon Iveri albumilt, millest on oma versiooni teinud Bob Reynolds. Paljudele tuttav saksofonist, sest ta mängib bändis nimega Snarky Puppy. Tema muusika on tihtipeale võrdlemisi lihtne kuulata ning gruuvib hästi, millest on inspireeritud ka üks minu enda lugu nimega „Bob“.