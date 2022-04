Janar Eelmaa: kui nüüd kevadel puitu ei raiu, kütame talvel märja puiduga

Praegusesse olukorda jõudmise tagamaad ulatuvad kaugemale esimese koroonalaine aega, mil elektrihinnad langesid väga odavale. Paljud puidul töötavad elektrijaamad vähendasid tänu sellele oma koguseid, mis tekitas turul materjali ülejäägi ja lõi puiduhakke hinnad alla. Seetõttu otsustasid suured energiapuitu omavad metsaomanikud, et neil ei ole otstarbekas seda enam lõigata.

Õli valas tulle seegi, et kui energiapuidu ostjad korraldavad hankeid reeglina kevadeti, siis mullu otsustasid mõned seda teha sügisel. Mahud olid varasemast suuremad ning nimetatud madal hind ei soosinud ette varumist, mis on meid viinud tänasesse olukorda, kus hakkepuidu turul on tugev defitsiit.