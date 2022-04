Laila Kaasik: aeg loobuda Varro kootud Kremli käpikutest

Oli Eesti tõesti nii pime, et neid ilmseid seoseid ei nähtud? Või pigem ignoreeriti hääli, kes märkasid punaseid lippe esimesena?

Ammu on teada et Varro Vooglaiule ja SATPKile on eeskujuks ning toeks Ordo Iuris, Poola katoliiklik äärmusrühmitus, mida Poola ajakirjanikud on seostanud Vene oligarhidega. Nüüd on ilmunud järjest enam tõendeid neist seostest Ordo Iurise ja Kremli vahel. Maailmavaade samuti on kohalikel "traditsioonide kaitsjatel" sama kui Kremli oligarhidel ja patriarhidel.