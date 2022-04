FOTOD | "Elu ehe brutaalsus ja ajaloo jõhkrus". Jaak Jõerüüt esitles oma uut teost "Seitse Odüsseiat"

Autoriga vestles Tiit Aleksejev. Teose kohta on öeldud, et tegemist on "elegantse raamatuga elegantses sõnastuses, kui raamatus ei oleks elu ehtsat brutaalsust ja ajaloo jõhkrust."

Raamatu sisust:

"Seitsmes Odüsseias ehk selle raamatu seitsmes loos on kujutatud seitset erinevat kangelast, kes teevad lihas ja vaimus läbi inimese elu nimelist pikka ja keerulist teekonda, mille teeb läbi igaüks, ja milleta ei saa koju jõuda.

Mida iganes me ka kodu all ei mõtleks, lõppude lõpuks on ta ikkagi see koht, kust inimene on pärit. Kust Odüsseus on välja rändama läinud.

Iga selles raamatus kujutatud Odüsseia on ühtlasi ka raamatu kirjutaja enese Odüsseia. Võiks öelda, et see on elegantne raamat elegantses sõnastuses, kui raamatus ei oleks elu ehtsat brutaalsust ja ajaloo jõhkrust."