See protsent, mis räägib Kiievi alt välja viidud lepinguliste sõdurite keeldumisest minna Donbassi, on hinnanguline ja kõigub seal 25%-40% vahel ehk siis on olemas omajagu luureinfot, sõjaväelaste kõnede salvestusi. Sellest protsendist räägivad mitmed eksperdid, kes on nö teemas sügaval sees, aga 100% kindlusega ei saa ka väita, et see protsent just selline on, samas ilmselged probleemid seal olemas on Venemaa armee jaoks.