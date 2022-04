FOTOD | Mis päikesevannid! Kevadise reisiampsuna kõnetab vahelduseks Liverpool ja selle ümbrus

Karjuva inflatsiooni ajal rõõmustab reisiselle tõsiasi, et mõnda riiki saab praegu üpris soodsalt lennata. Kõrvalt on tundunud, et talve lõpust saati on eestlaste peamised reisisihid Itaalia ja Hispaania, vahest ka Portugal. „Nii palju Eesti turiste, oleks justkui Egiptuses,” muigas mu sõbranna, kui ta oma kallimaga Itaalias asuvat Napolit väisas.

Pitsa ja spagettide nautimise asemel valisin väikeseks märtsikuiseks reisiks tuulise sadamalinna Liverpooli. Sinna saab soodsalt (edasi-tagasi 30 eurot) ja juba mitu aastat on mu rändurihinges kipitanud, et pole ammu Suurbritannias käinud. Seni on sealsed avastusretked piirdunud Londoni ja Šotimaa pealinna Edinburghiga. Tahaks enamat näha.

Liverpooli minnes ei tasu oodata punaste katuste ja madalate majadega vanalinna, tooni annavad tööstusarhitektuur ja kõrgemad hooned. Vaatamist väärt on sadamapiirkond, kus asub üks linna moodsaid sümboleid: biitlite pronkskuju, mis avati 2015. aastal.