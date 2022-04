Nüüdseks on selge, et Vladimir Putini sõda Ukraina vastu on erakordne – ja erakordselt jõhker – rumalus. Ta on nii kõvasti mööda pannud ja sellega võib olla teinud Venemaa läbikukkunud riigiks, mida Oxfordi sõnaraamat määratleb kui riiki, kus „poliitiline või majanduslik süsteem on muutunud nii nõrgaks, et valitsusel ei ole toimuva üle kontrolli”.

See määratlus näib juba praegu kirjeldavat Venemaa olukorda.