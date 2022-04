Kosovo presidendi sõnul ei sõdi Venemaa ainult Ukraina, vaid kõigi demokraatlike väärtuste vastu, mida Euroopa esindab. Seega pole kaalul ainult ukrainlaste elu, ehkki muidugi on praegu kõige olulisem see, et lõppeks süütute inimeste valimatu tapmine, naiste vägistamine ja tsiviilobjektide pommitamine.

Serbiat julgustatakse suhtuma teistesse Balkani riikidesse kui ajutistesse. Miks? Loe alljärgnevast intervjuust.