Jah, tõsi – eestlaseks olemine ei vabasta kurjusest. Meie hulgas on matse, natse ja metslasi, kes esimesel võimalusel teisel inimesel naha üle kõrvade tõmbaks, teda ära kasutaks või maha müüks. Selliseid inimesi kahtlemata on. Aga minu üleskutse on, et ärme ole sellised ja ärme kultiveeri selliseid omadusi endas. Paljud sellised inimesed on ehk ka ise kogenud kurjust ja ei oskagi ehk teisiti kui halvasti kohelda ka teisi. Need haavad vajavad ravimist, siiski kurjuse edasikülvamine ei aita kuidagi.