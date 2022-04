ETTEPANEK | Natalie Mets: alustame pidudega kl 23 asemel paar tundi varem - võidavad korraldajad ja publik

Vestlesin hiljuti ühe tuttavaga, kes on aastaid eri ametites öötööd teinud – baariabist ja piletimüüjast turvateenindaja ja kokteilimeistrini välja. Ta ütles, et armastab klubikultuuri väga, kuid selle töö tekitatud unehäiretest vabanemine võttis mitu aastat ning seetõttu ta enam öösiti ei tööta. Samasuguseid vestlusi olen pidanud ka tuttavate muusikute ja DJ-dega, kes sooviksid esineda õhtu esimeses pooles, kui rohkem energiat on nii neil kui ka publikul.

Usun, et kõigil meil on jäänud mõnele kontserdile või peole minemata, sest kodus väljapuhkamine on olnud prioriteetsem.