Rinnetel sai eile vaiksem periood läbi ning toimusid mitmed märkimisväärsed protsessid. Ukraina presidendi nõuniku Arestovitši sõnul läksid lõuna pool liikvele Venemaa väeüksused ning Ukraina pool oli seda pikalt oodanud.

Seal takistas ja takistab siiani edasiliikumist suur peavalu – Mariupol, mis sidus tipphetkedel 10 000 Venemaa armee sõdurit. Need olnuks pealetungil põhja poole Ukraina jaoks suureks valuks.

Nüüd on aga need väeosad rasketes linnalahingutes kaotanud olulise osa oma rünnakupotentsiaalist ja see on linna kaitsjate teene.