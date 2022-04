Venemaa rünnak Ukraina vastu näitab selgelt, et Eesti peab panustama senisest märksa enam julgeolekusse. Selleks on vaja aga võimet ohtu ja riske adekvaatselt hinnata. Reformierakond võiks viimaks mõista, et eelarvetasakaalu dogma ei kaalu üles Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimist.