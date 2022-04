Venelased on küll algusest peale sõjapidamise ABC vastu eksinud, kiirustanud ja pange pannud, nii et on oodata, et nad nüüd teevad paremini, väga põhjust ei ole. Kui nad aga tahavad sõjaliselt idas tegelikku edu saavutada, peaksid nad veel vähemalt kaks nädalat oma haavu lakkuma, üksusi mehitama, tehnikat remontima ja mehi relvastama. Kindlasti on poliitiline surve, eriti ristleja Moskva katastroofi järel, pigem kiirustamisele sundiv. Vastavalt võib eeldada, et nad proovivad varem ja halvemas konditsioonis.