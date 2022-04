Kesk-Aasia riike teeb mõtlikuks see, et kui Ukraina on kunstlik riik, mida ei peaks eksisteerima, siis äkki käib see ka nende kohta. Seda enam, et kõigi regioonide riigipiirid on kunstlikult veetud Stalini ajal ning Kõrgõzstan ja Kasahstan kuulusid Nõukogude Liidu algusaastatel koguni Venemaa koosseisu.