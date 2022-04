PEAMINISTRIUURING | Sõjaprintsess Kaja on kolme kuuga end madalseisust rahva lemmikuks võidelnud

Poliitikas võib planeerida ja ellu viia strateegiaid, kuid siis sekkuvad sündmused, millele reageerimine võib ühtäkki otsustavalt muuta seda, kuidas inimesed suhtuvad ühiskonna käilakujude hakkamasaamisse.

Venemaa alustatud ja veriselt jätkuv sõda Ukrainas on selle aasta alguses kujunenud sündmuseks, mis on selgelt hakanud ümber pöörama Eesti valijate suhtumist oma liidritesse. Aprillis tellis Eesti Päevaleht Turu-uuringute AS-ilt taas avaliku arvamuse uuringu, kus valimisealistelt kodanikelt küsiti, keda nad peaministriks tahaksid. Tulemused näitavad, et Reformierakonna juht Kaja Kallas on valitsusjuhi ametis teravalt ohtliku julgeolekuolukorraga tegeledes lõpuks rahva ootused ära tabanud.