JUHTKIRI | Valitsus keelaku nn Kremli ööbikute esinemine

Seda mõistetamatumad on Stenbockist majast tulevad sõnumid, et nemad mingeid ametlikke juhiseid andma ei hakka. Eesti suhtumist Venemaa algatatud sõtta ja Vene propagandasse määrab ikkagi valitsus. Kremlile lähedased muusikud on tahes tahtmata propagandakandjad. Just valitsus peabki andma suunised.